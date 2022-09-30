為提升自主研發與維修能力，台灣高鐵(2633)董事會通過組織調整案，10月起正式成立「系統研發處」，新部門將專責統籌高鐵機電系統技術研發事宜，除高鐵核心系統中「原廠專屬」及「安全關鍵」等項目外，積極結合台灣資通訊技術優勢及IT產業能量，配合高鐵各階段系統更新，研發關鍵技術，以提升系統可靠度及擴充性。

除因應新部門成立所需人力，台灣高鐵持續針對運輸、工程、技術、資訊等多項專業領域，招募研發、資訊及維修人才，具有系統開發、資訊安全、網路管理、通信技術、大數據、IoT、監控技術、車輛維修、號誌、通訊、電力等專業經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人，都可報名。

台灣高鐵表示，本次組織調整目的是希望進一步深化軌道工業本土化的成果，繼過去達成「維修能力自主化」及「維修物料在地化」階段目標後，透過成立專責的研發部門，推動系統研發的自主化。而當前正逢高鐵系統更新的關鍵時期，希望藉由本土化系統的更新導入，有效提升系統可靠度且具擴充性。

未來，「系統研發處」也將負責統籌規畫高鐵核心機電系統技術研發、更新與導入，執行各項系統工程的規畫設計、監控與改善；此外，更將專注於軌道管理、設備智慧化的設計研發，並制定開發技術標準化的規範。