由於英國央行(BoE)連續第二天進行債券購買，以穩定金融市場，英鎊周四在波動交易中大幅上揚，從本周一的創紀錄低位繼續回升。

英鎊周四創下自2020年3月以來最大單日漲幅，收盤在1英鎊兌1.1076美元，上漲1.8%。英鎊在周一觸及1.0327歷史低位之後，已連漲3天，漲逾7%。

英國央行周四進場買進14.15億英鎊的英國政府債券，期限皆超20年期，為英國央行進行市場穩定的第二天。

紐約BMO資本市場的外匯策略師Greg Anderson說，英國央行展現了對付瘋狂市場的創意和意願；「而每當一家央行實施臨時干預計畫時，市場肯定會測試這一點，看看央行是否會持續這樣做。但是我不敢預測英鎊會崩潰到與美元達到平價」。

Anderson補充說，他將在1.10美元時賣出英鎊，英鎊並可能回落到1.05美元。

穆迪最新表示，英國央行的干預措施讓英鎊升值，是持續不久的。

當英相特拉斯(Liz Truss)周四出面為其減稅計畫進行辯護之時，英鎊一度下跌。

歐元周四收在上漲0.7%，為1歐元兌0.9804美元。