主持玉山軍艦交艦 總統：強化自我防衛，才有真正和平。曾薏蘋攝

主持玉山軍艦交艦 總統：強化自我防衛，才有真正和平。曾薏蘋攝

由台灣自主研發、建造，第一艘萬噸級的兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，今天交艦；蔡英文總統主持交艦典禮，蔡總統表示，對於中國的軍事威脅，唯有強化自我防衛能力，才有真正的和平。落實國防自主，讓國軍有最好的裝備捍衛國家，是不變的政策和決心。

總統說，期許海軍、中科院和台船公司，繼續努力，讓所有國艦國造的建案，都能如期如質，順利完成。為中華民國國軍守衛國土，再添力量。

蔡總統致詞時指出，今天，對台灣、對國軍，都是重要的日子。她要感謝台船公司、中科院，還有海軍同仁，這幾年來的付出，讓「國防自主」、「國艦國造」的目標，持續地向前邁進。

她說，在玉山軍艦的兩旁，有台船所打造的離岸風電工作船—「環海翡翠輪」（Green Jade），以及海軍的「磐石油彈補給艦」。無論是海洋綠能的開發，或是國防工業的自主，台船公司都是國家重大政策的幕後功臣。

總統指出，未來玉山軍艦，平時可以執行離島的物資補給、及人員運送的任務；災害發生，也可以擔當救災和緊急醫療的工作。而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。

她說，玉山軍艦，就是一艘可以具體展現海軍，「平時能救災，戰時能作戰」的運輸艦。

總統指出，她也聽說，有海軍官兵自願請調到玉山軍艦，就是希望能夠接受接艦任務的挑戰，來提升專業能力。這樣的精神，如同去年玉山軍艦下水典禮時，她對大家的期勉，「只要有信心，不論有什麼困難，我們都能一一克服」。

總統表示，如今在海軍、在中科院、在台船公司專案同仁的身上，看到滿滿的信心。用團結克服困難和挑戰，才能締造今天的成果。在這裡，她也要特別謝謝跟一起努力的承包商代表。