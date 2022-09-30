進入秋天，許多人出現口乾、鼻乾癢、鼻屎變多，甚至鼻黏膜會因狂打噴涕而流鼻血。醫師表示，此因空氣轉為乾燥，尤其肺系統直接接觸空氣而最易受影響，提醒體質偏燥、習慣重口味食物、常熬夜者，飲食上多補充「養陰潤燥」食物，並避免蔥薑蒜、辣椒等辛辣食物，且少碰油炸物。此外，補充水分非常重要，這段期間一定要多喝水。

中醫師王心眉醫師在其臉書粉專表示，時序入秋後，空氣變得乾燥，會出現秋燥的症狀，像是喉嚨乾、鼻乾癢、口唇乾燥、鼻屎也變多，皮膚似乎也變得比較敏感，還有些鼻過敏族群，會因為換季溫度、濕度變化，引發鼻過敏狂打噴嚏。

她表示，因為氣候入秋後會進行一些變化，人體的肺系統最直接接觸空氣，如口、鼻、肺臟及皮膚毛細孔，所以受到的影響也最大，另因身體水氣蒸散快速，飲水量不足的人也會出現皮膚乾、唇乾、便秘等症狀。上述困擾最易出現在體質偏燥、年紀大、經常熬夜、偏好重口味者，使其較易流鼻水、氣喘及咳嗽，甚至因鼻過敏狂打噴嚏、致鼻黏膜過於脆弱而流鼻血。

王心眉建議，民眾飲食可補充「養陰潤燥」食物，即富含水分與膠質的食材，可滋陰養肺，滋養身體與皮膚保濕，以水果與蔬菜分列如下：

1. 水果：梨子、櫻桃、葡萄、蘋果、番茄、藍莓、桑椹。

2. 蔬菜：白木耳、山藥、秋葵、蓮藕、蘿蔔、海帶芽。

她提醒，體質容易偏燥的朋友，在初秋季節要避免吃辛、辣 、炸易上火的食物，如蔥、薑、蒜、辣椒、胡椒，以防止辛溫助熱，加劇乾燥情形。此外，水份補充很重要，請記得多喝水。