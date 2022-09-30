民進黨籍台北市長參選人陳時中的競選總部將在10月1日開幕，請來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等大咖蒞臨站台，盼創造總統級的聲量。對此，無黨籍參選人黃珊珊酸說，「他不是總統級的競選團隊嗎？現在的民調好像也還好吧，所以就看看就好」。

黃珊珊今與民眾黨台北市議員參選人楊寶楨出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」，力推同黨籍市議員參選人陳思宇，會後受訪被問及，有民調指出，黃珊珊目前位居第2，跟蔣萬安在誤差範圍內。黃表示，這民調好像是在周玉蔻事件之前做的，事件之後可能還要看新的民調趨勢，這段時間不只是周玉蔻事件，民眾的感覺會反映在選票上。

黃珊珊強調，大家說自己被邊緣化，是因為沒有參與這些潑髒水的動作，人民其實不要大家潑髒水，這個意識是非常清楚，民調當然就是尊重參考，但還是做實事、說實話比較重要，人民都在觀察。

黃珊珊提到，「仇恨值高」絕對不是別人造成的，這些仇恨值是怎麼來的？是民進黨縱容媒體人，用公器去傷害無辜的百姓，「竟然整個政黨沒有人聲援被害人，除了我的朋友王世堅外」。

不過藍綠皆有大咖站台，黃珊珊的強力靠山親民黨主席宋楚瑜何時出面輔選也成話題，黃珊珊表示，當然要去爭取每個人支持，也相信宋主席會支持，但是要尊重宋的行程安排，「離選舉還有5、60天，大家在急什麼？」選舉很多人會突然表態，現在時間還算早，除了自己以外其他人也都還沒成立競選總部阿。