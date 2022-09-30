在CHANEL的世界，萬物自成風格、魅力獨具，時間亦然。作為品牌的第一款腕錶，1987年問世的Première以鮮明的八角形輪廓錶殼與皮革穿鍊的錶帶為經典永恆定格，更優雅記下女性對時間的定義。在問世三十五年後，這支兼具風格與美學的錶款，隨翻新的芳登廣場18號腕錶暨珠寶旗艦店盛大開幕，重新返回鎂光燈下，推出致敬原創設計的全新款式，以忠於自我的姿態再現經典魅力。

（圖／CHANEL提供）

永恆經典的時間魅力

「Première」在法文中意指卓越，也有首席、首映的意思，用於高級訂製服領域，代表工坊中首席女裁縫師；在製錶領域，則是CHANEL推出的第一款腕錶。由CHANEL前藝術總監傑克·海盧(Jacques Helleu)精心設計，錶盤與切面玻璃是極具辨識度的八角形體，靈感汲取自N°5香水瓶蓋，也呼應對香奈兒女士富有意義的芳登廣場(Place Vendôme)輪廓；錶帶則致敬經典菱格紋包的皮革穿鍊揹帶，柔軟貼合手腕的曲線同時賦予女性配戴自由，讓這款錶既是時間載體也可以是日常的時尚裝飾，一切由妳定義。

這樣獨創性設計賦予Première腕錶劃時代的精神意義：不是從男錶修改規格或尺寸的變化版本，而是全然以女性為出發而打造，從男性符碼中解放。顛覆主打男性市場的製錶傳統規範，成為當代首款專為女性設計的腕錶，也是對香奈兒女士大膽創新精神的呼應。

（圖／CHANEL提供）

一切都變了，一切也未曾改變

Première腕錶既是時間也與時俱進，多年來，持續不斷地以經典元素或材質妝點延伸原創設計，始終維持現代洗鍊的風格美學。全新推出的原創設計款，設計忠於原版，乍看一切如昔，但多數細節改變並更勝以往。

最關鍵的差異在於精鋼製作的錶殼，採用了PVD塗層技術─先添加極其堅硬耐用的氮化鈦黃色塗層，然後再加上一層18K黃金。這種工藝與1987年Première腕錶原本使用的技術有別，PVD全新鍍金技術帶來均勻的保護層，能抵抗因日常配戴而導致的划痕、撞擊、失去光澤和老化，無懼時光流轉，也讓黃金色調光澤更為柔和。

採同樣技術的18K黃金鍍精鋼雙鍊，搭配手工交織的皮革，延續皮革穿鍊條錶帶的經典與柔軟舒適。此外，凸圓形縞瑪瑙錶冠更為扁平內斂，就連配戴時看不到的錶扣也從之前纖薄針式的T型扣換為更安全精緻的C型扣，做到真正的內外皆美。

（圖／CHANEL提供）

在簡潔俐落的緻黑燦金之間，看似改變了許多，但蘊含其中的經典風格與自由精神卻又絲毫不曾改變，一如線條流暢的黑色漆面錶盤搭配金色八角形輪廓，平坦光滑的錶面除了兩根金色指針，始終沒有任何數字或時標，也沒有秒針或日期顯示，聽不見分秒飛逝的滴答聲，卻給予時間無限可能。時間在此從容延伸，優雅推移，時而快，時而慢，一切盡屬於妳。（文/Joling Chen）