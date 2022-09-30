搶攻後疫時代餐飲商機並提升服務戰力，添好運第四季持續展店並擴大招募，同時啟用智能機器人服務，首波北/中/南三門店試行以機器人輔助真人協作模式提升服務量能，提供消費者新世代用餐體驗服務。

此外，添好運台中第四家門店回歸七期戰區，10月14日新光三越台中中港店盛大開幕，推獨家限定新品與活動，「芋見好運流沙包」原價158元，開幕優惠價138元，用餐消費出示證件，名字與「台·中‧人」同音3字7折優惠。

疫情嚴重衝擊餐飲業，企業大缺工時代人才招聘不易，添好運於台北信義A8店、板橋大遠百店、高雄漢神巨蛋店與即將10月14日新開幕的新光三越台中中港店，導入機器人服務，聘請機器人「好運小子」擔任服務人員。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示「添好運於第四季、明年(2023)持續有展店規劃，服務人力需求量高，除了擴大招募徵才外，加速產業數位應用，啟用機器人智能服務，承擔部分耗費時間與體力重複性工作，並解決因少子化人力招募不易之問題。」

添好運的智能機器人導入期間採「人機合作」模式，機器人執行固定路線輸送餐點，抵達指定區域後由真人服務生上餐，至有機器人服務的門店慶生用餐，除可兌換生日禮外，還有機器人獻唱生日祝福歌曲的專屬服務。全台門店陸續評估餐廳坪效、人力招募等情況導入機器人服務，真人服務人員則更能專注提供細緻化服務，提升服務量能。

蘇嬉螢執行長表示，好運小子已完成新進員工教育訓練，在門店實習中，希望能為顧客帶來更好的用餐體驗，若未來表現良好還會依考核幫它們升遷。」添好運全台門店都有招募職缺，加入和億生活集團，可搜尋人力銀行網站或逕自洽詢添好運各分店店長。

歡慶台中中港店盛大開幕，添好運獨家限定舉辦「尋名啟示」活動，自開幕日起至11月30日，同桌用餐出示姓名證件，集滿與「台·中‧人」同音三字享單筆消費7折優惠，二字85折，一個字同音9折優惠，並推獨家限定新品「芋見好運流沙包」，主廚嚴選在地大甲芋頭研發，內餡香濃綿密，芋香、椰漿、奶香融合爆漿款流沙包，表皮特別烙印「愛、Tai Chung」圖樣，原價158元，開幕優惠價138元，點購新品流沙包再贈送百元米其林現金券乙張，出示新光會員95折等多項獨家優惠，邀請台中人一起揪團饗美食、添好運。