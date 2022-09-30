美股持續「鷹」方環伺，市場擔憂激進升息動作會拖垮美國經濟，恐慌指數VIX大漲，衝擊美股四大指數全數收黑，其中，標普重挫2.11%，寫下今年以來收盤新低，那斯達克也逼近兩年新低，台股在全球一片恐慌升溫下，也難置身事外，台股今開低124.61點，報13409.65點，且在大型權值股、航運股摜壓下，跌點一度擴大到260點、觸13274點，盤中跌幅收斂到180點附近震盪整理。台股目前負乖離過大有機會技術性反彈，故指數未站上5日均線之前，仍建議謹慎操作。

權值股方面，台積電(2330)開低震盪、跌逾2%，股價最低觸423元，依舊跌落所有均線之下，現階段外資持股降至14年新低，聯電(2303)跌幅逾3%；大立光(3008)一度重挫逾4%，暫時讓出股王寶座，信驊(5274)開低後急拉大漲，盤中漲幅逾2%，順利坐上股王；聯發科(2454)開低走高，盤中拉回平盤附近震盪，展現抗跌氣勢，鴻海(2317)亦在平盤附近震盪。

航運股今為盤勢壓力之一，貨櫃三雄萬海(2615)稍早下挫逾3%，長榮(2603)、陽明(2609)跌幅逾1%；航空雙雄長榮航(2618)重挫4.5%，創下7個月低價，華航(2610)跌幅逾1.5%，類股跌幅達2.5%。

傳產股一片黑鴉鴉，塑化股逆勢抗跌，台塑四寶中台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)漲幅1%上下，整體類股指數漲幅達0.5%。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，美國聯準會9月將基準利率上調3碼，目標利率區間調升至3%至3.25%，雖然符合市場預期，但是市場預測11月再升3碼的機率仍高，至年底的目標利率區間將來到4.25%至4.5%。由於聯準會的貨幣緊縮力道延長，鷹聲嘹亮對於經濟衝擊力道提高，甚至不惜以經濟放緩、失業率提高來壓抑通膨，金融市場也持續反映後續經濟降溫等負面情緒。

台股近來持續面臨「雪崩」，故國安基金將提前一周，改在10月6日召開第3季例會，估計屆時全體委員會議應會作決持續護市的決議，同時國安基金也將攤開7月中旬以來斥資買股的金額，目前為止已投入的護盤金額已破百億元。目前以台股技術面來說，持續偏向弱勢，但負乖離過大有機會技術性反彈，故指數未站上5日均線之前，仍建議謹慎操作。