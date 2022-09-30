美光科技（Micron Technology）周四對今年個人電腦（PC）和智慧手機需求不斷下滑發出警報，該記憶體晶片大廠警告前景可能更為艱難，並表示該公司正在縮減投資。

美光盤後一度下跌1.5%，目前反彈小漲0.12%，報50.07美元。半導體設備廠應材盤後跌0.85%，稍早前一度跌2%。在那斯達克掛牌的ASML股票目前跌0.5%，報425.67美元。

今年以來，美光股價已下跌約45%。

●財報與展望

美光公布，第四財季（截至9月1日）營收年減19.7%，為66.4億美元，為兩年多來首見衰退，但大致符合分析師預估的66.8億美元。經調整後每股盈餘年減40%，為1.45美元，但優於市場預期的1.30美元。

2022財年全年營收成長11%，為307.6億美元，再創歷史新高。經調整後每股盈餘年增38%，為8.35美元。

美光預期2023財年第一季營收為42.5億美元加減2.5億美元，遠不及華爾街預期的56.2億美元。美光預估每股盈餘為4美分加減10美分，遠低於市場預期的每股64美分，顯示前景相當嚴峻。

●財報電話會議

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，我們大幅縮減了資本支出，現在預期2023財年資本支出約為80億美元，較前一年大減逾30%。

美光表示，晶圓製造設備方面的投資在新年度將減少50%。當前的市場挑戰「前所未見」，但有信心在縮減支出後將度過難關。

財務長Mark Murphy表示，庫存水位很高，未來可能更高，甚至可能超過150天，美光正盡其所能降低庫存水位。

美光業務長Sumit Sadana表示，市場急跌的程度令人驚訝。過去幾個月來，美光已進一步將PC和手機銷售展望下修好幾個百分點，與2021年相比，2022年PC銷售跌幅估將直逼20%，而智慧手機銷量跌幅估將達到高個位數。

高熱不退的通膨、利率持續攀升、地緣政治緊張局勢，以及中國嚴格的清零防疫政策，削弱企業和消費支出力道，進而衝擊PC和智慧手機市場。儘管如此，美光預期需求可望在明年初開始復甦，2023財年下半年營收將強勁增長。

●分析師看法

供應鏈解決方案公司Supplyframe行銷長Richard Barnett表示，包括蘋果在內等手機品牌都已降低生產目標，這加劇了美光所面臨的挑戰。

Wedbush Securities分析師Matt Bryson表示，傳統上，減產和資本支出減少，是記憶體晶片市場基本面正在接近低谷的跡象。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan將美光的股票評級調升至「買進」，看好情勢可望在未來幾季翻轉。