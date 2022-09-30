移民署陳姓專勤隊隊長被訴7年前與女性朋友到西門町網咖開包廂看電影，他竟利用看電影機會摸對方胸部，還拉開衣服親吻，案經被害人提告，檢方依性擾騷罪將陳起訴，一審及二審都認定檢方舉證不足判陳無罪，最高法院駁回檢方上訴、陳無罪確定。

被害女子指控，她和陳男認識後，彼此都有好感，多次外出約會，2015年6月間，2人到西門町吃飯，隨後前往某網咖開包廂看電影。

不過，陳卻利用此機會伸狼爪襲胸，先是摸她胸部，她嚇得不敢動，陳更得寸進尺，不僅拉開她的衣服，還親吻胸部，她後來藉口和朋友聚餐，才得以脫身，原本不想把事情鬧大，但經數個月後覺得不應姑息，決定提告。

北檢偵查時陳員坦承摸胸行為，但辯稱2人是交往中的情侶關係，並沒有違反女子意願，檢方依罪證不足，予以不起訴。

被害人聲請再議，高檢署發回重查，檢方傳喚與被害人聚餐的友人，證明被害人當時曾抱怨被陳亂摸，且陳在與被害人的LINE對話紀錄，竟在事後改稱對方「老婆」，如此不合理的說法，檢方認定陳有違法行為，依法起訴，但歷審都判陳無罪，檢上訴遭最高法院駁回確定。