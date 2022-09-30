52歲李嘉欣當年頂著「最美港姐」名號，風光嫁給身家百億的香港船王之孫許晉亨，而外型出眾的的李嘉欣有位現年60歲的姊姊李嘉明，由於李嘉欣長相太亮眼，導致李嘉明過去難免被外界拿來跟妹妹比較，甚至曾遭酸姊妹顏值差太多，但這依舊不傷害姊妹好感情，昨(29日)李嘉欣曬出姊妹倆替時裝設計師張潔雯慶生的照片，姊妹再度同框。

李嘉欣2008年和身價800億富商許晉亨結婚，2年後姊姊李嘉明閃嫁給上市公司新興光學主席、身家40億的「眼鏡大王」顧毅勇。當時媒體報導，李嘉欣正是促成姊姊這段婚姻的紅娘，由於顧毅勇是許晉亨商業上的夥伴，2005年李嘉欣就將顧毅勇介紹給姊姊認識，但男方當時有家室。

李嘉明（左圖後左1、右圖前左1）過去看來下巴比較尖。（圖／取自《網易娛樂》）

當年周刊報導，顧毅勇擁有至少10億港幣（約40億台幣）家產，正逢和妻子感情生變，和李嘉明認識後不久就陷入熱戀，顧毅勇之後決定離婚，迎娶懷孕5個月的李嘉明，姊妹倆感情要好，當年李嘉欣參加港姐比賽，便是李嘉明主動幫忙報名，之後兩人都一同嫁進豪門，自然成為香港貴婦圈中的話題人物。

李嘉明（左圖右、右圖後右1）和李嘉欣的外表常被拿來討論。（圖／取自《網易娛樂》）

昨李嘉欣曬出照片，寫下：「遲來的聚會，張潔文生日快樂，聊得太開心啦」，而坐在左邊的李嘉明罕見出鏡，可見她雙頰變得比較圓潤，下巴也沒有過去那麼尖，看來年輕不少，又多了些貴婦幸福之氣，網友回應：「女神好美啊，狀態真好啊」、「女神逆生長呀！」、「美女聚會」、「姊姊（指李嘉明）也變漂亮了」。