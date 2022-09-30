秋紅時分、菊黃蟹肥，正是品嚐飽滿蟹黃、鮮美蟹肉的最佳季節。福華飯店旗下台北、台中以及高雄福華大飯店，集結實力派中餐廳主廚，以浙滬、粵式及台式等各路特色手藝推出「福華聯合秋蟹季」，自10月7日起至11月30日止，攜手獻上以嚴選處女蟳、紅蟳、沙公、帝王蟹等超過四十道的秋蟹料理。於餐廳內品嚐秋蟹並消費達指定金額，可獲得抽獎券乙張，幸運兒將有機會抽中三家飯店的總統套房住宿券，享受美食之餘，並能體驗福華細緻的待客之道。

因應秋蟹季活動，福華旗下三館更祭出總價值近五十萬的獎項。活動期間凡於台北福華享用秋蟹料理並消費滿額5,000元，於台中福華館內用餐消費滿3,000元(不含宴會廳)，或於高雄福華享用秋蟹並消費滿額3,000元，即可獲得抽獎券乙張，抽獎券可累計獲得，最大獎可獲得台北福華總統套房住宿券乙張。

紅蟳在台灣是秋天蟹宴上的常客，其美味的程度更可與大閘蟹和毛蟹分庭抗禮。此次福華旗下三家飯店首次聯手合作，除了展現中式秋蟹料理特色與主廚手藝外，同時也期望串聯集團資源，邀請更多饕客品秋蟹、遊福華。

台北福華主打浙滬經典菜式的江南春主廚劉宜嘉，首推三種不同手法料理的處女蟳，其細嫩肉質與飽滿蟹膏，只需簡單料理，不論是清蒸、醬爆或是酒燒，均能帶出其鮮甜甘美風味，每兩160元。以港式料理聞名的珍珠坊則是推薦「蟹肉灌湯餃」，馥郁的高湯搭配鮮甜蟹肉，形成完美平衡，每顆230元。而主打創意台菜料理的蓬萊?，則是端上經典料理「紅蟳米糕」。主廚王永宗將豬肉、魷魚、蛋酥、紅蔥頭、香菇、蝦米炒香長糯米並蒸熟成油飯，再擺放在圓盤或小竹籠備用，紅蟳切塊整齊一起入鍋蒸至熟透，將其鮮甜融進米糕裡，鹹甘交融得宜，每份1,580元。

台中福華大飯店的餐飲在中部地區享譽盛名，3樓江南村為老饕指名中部飯店唯一、首屈一指的江浙料理。此次特別推出「金沙奶油蟹」(沙公每份2,880元、沙母每份3,280元)，在濃郁的鹹蛋黃中多添加了鮮奶油，完美祛除鹹蛋黃腥味，加厚金沙的口感使螃蟹的甘甜透著奶油香氣，增添入口的滑順度。佐上法式麵包，則讓中式經典江浙料理和法式文化餐點迸發出全新滋味。坐擁高空絕美市景與精湛粵菜精髓的16樓海華樓粵式料理，首發主打「經典粵式六品蟹」，將香辣、濃郁、清爽、回甘、香甜等各種口感融入鮮蟹的甜美滋味。主廚運用不同的料理方式激盪出六種經典秋蟹料理的極致風味。

「奶油上湯帝王蟹」每份3,280元，嚴選帝王蟹與老母雞、火腿、赤肉熬製7至8個小時的高湯，鮮味混合著淺淺奶油香煨入帝王蟹蟹肉之中，濃郁的高湯和鮮甜的蟹肉相互交融，搭配口感微酥脆的廣東炒麵，滋味鮮香，豐富的多重口感、過癮暢快。台中福華各具風情豐富多元的秋蟹料理，精彩呈現經典與創新的食藝精髓。

位於海港城市的高雄福華大飯店，也推出多元化秋蟹美食。以經典江浙料理聞名遐邇的江南春餐廳，結合經典烹調方式呈現出「紹興蛋肥蟹」、「溜黃肥蟹」、「醬爆肥蟹」、「花雕肥蟹」..等多款秋蟹料理，「紹興蛋肥蟹」為新鮮蟹加入紹興酒、香蔥、嫩薑蒸煮，螃蟹的鮮甜與紹興的酒香，全都滲進口感細緻的蒸蛋，每吃一口都酒香四溢。

「金沙肥蟹」則是將蟹以鹹蛋黃包裹油炸，將蟹的甜味及鮮味都鎖在肉質裡，搭配鹹蛋黃的鹹香，也是喜愛啃蟹允指的老饕最佳選擇。館內粵菜餐廳珍珠坊亦推出風味秋蟹料理，像是「避風塘栗米紅蟳」、「潮州欖菜紅蟳粥」、「八味醬爆炒秋蟹」...等，也相當受到饕客歡迎。