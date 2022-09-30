PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民進黨台北市長候選人陳時中25日參加，由亞太青年協會和臺大政治系系學會共同主辦的「與市長有約」講座。陳來到現場與學生們打招呼喊「大家好，大家午安」，不料現場卻一片安靜，讓他尷尬笑說「欸怎麼沒有人午安呢？」引發網路熱議。事實上前民進黨立委沈富雄23日就曾表示，年輕人得票多在無黨籍候選人黃珊珊那，此說法對照台大演講現場氣氛，也頗為吻合。

陳時中25日參加「與市長有約」講座，陳到場後拿起麥克風，開頭先向在座學生們打招呼「大家好，大家午安」，本以為大家會回應，不料現場卻一片安靜，場面相當尷尬，讓他不得不自我解嘲「欸怎麼沒有人午安呢？」部分學生才笑出聲。

有網友上傳當天現場畫面，引發PTT論壇網友熱烈討論，紛紛留言：「有夠尷尬」、「最怕空氣突然安靜」、「為什麼覺得台下有義務要回他午安」、「當台大都白癡嗎？」「以為在跟小學生講話喔」、「防疫考量啊，出聲會有飛沫」、「大家是抱著生物研究的心態來看你的，不是因為支持」。

事實上許多民調與評論都指出陳時中的年輕票源是弱項，其中前立委沈富雄23日就曾在政論節目《少康戰情室》中說，民眾黨黨主席、台北市長柯文哲目前的策略就是，猛打陳並凸顯黃珊珊「沒有顏色」的特性，這點非常聰明且成功，討厭國民黨也不喜歡陳的票都來了，尤其是年輕人的票都黃跑到黃那邊，只要黃民調能維持在17%以上，陳就會落選。