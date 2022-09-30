無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）、民眾黨台北市議員參選人楊寶楨（右）30日出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」，力推同黨籍市議員參選人陳思宇（左）。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安宣示大巨蛋應該「中央速審、業者速改、市府定期公布進度」，更稱要在上任一年內讓大巨蛋完工，對此無黨籍台北市長參選人黃珊珊不屑表示，蔣還沒辭掉立委，可質詢內政部監督，為什麼要等到當選才能做呢？另民進黨籍參選人陳時中身為執政黨一員，若要幫台北市也可以現在就做阿。

黃珊珊今與民眾黨台北市議員參選人楊寶楨出席「陳思宇競選辦公室暖屋活動」，力推同黨籍市議員參選人陳思宇，會後受訪表示，大巨蛋的相關審查現在在內政部卡關，蔣萬安還沒辭掉立委，現在不就可以向內政部提出質詢，為什麼審這麼久？蔣萬安也可以調閱資料，可以知道所有的過程，為什麼要等到當選才能做呢？

黃珊珊轉頭批另位對手陳時中，強調陳是執政黨的一員，而執政黨就是內政部主管機關，若陳時中要幫台北市也可現在就做，「但這兩位什麼都不做，只會批評」，黃珊珊強調，大巨蛋攸關的是台北市民的利益，開始營運後台北市民就可以收到權利金，如果蔣、陳要幫忙現在就可以幫忙，但是這幾年也從來沒聽過他們兩個關心過大巨蛋。

另陳時中及蔣萬安最近皆在臉書PO出支持運動的貼文，不論籃球、桌球都有，似乎想吸運動票倉，黃珊珊表示，要爭取各種選票沒意見，但不一定要發文才有票，平常就要關心，發文關心是只有選舉才看得到，平常的關心才重要，不需要特別發文。