民眾黨今日赴國家通訊傳播委員會（NCC）遞交陳情書，北市議員參選人吳怡萱指出，NCC成立的初衷「謹守黨政軍退出媒體之精神」就寫在組織法第一條，而在野時喊出「黨政軍退出媒體」的民進黨，執政後介入獨立機關，「黨政軍退出媒體」的精神也在鏡電視錄音檔曝光後名存實亡，「希望NCC主委陳耀祥將腰桿挺直，堅決反對政治髒手介入獨立機關，不應該成為破壞台灣新聞自由的推手」。

吳怡萱說，近期在媒體所揭露之錄音檔中，疑似「總統級」的施壓NCC，讓特定業者取得執照，這對於台灣新聞自由是莫大的侮辱，也是新聞自由腐敗的開始，「請還給我們一個沒有綠色恐怖的NCC」。

吳怡萱回顧2017、18年時，蘇貞昌曾批「NCC誰都管不到、什麼都不管」，現在蘇貞昌卻是什麼都要管，數位中介法提出來後說停就停，這難道不是把手伸進NCC？她質疑現在鏡電視發照過程爭議多，也是民進黨高層把手伸進NCC，「請陳耀祥挺直腰桿，否則你不適任，請你下台」。

民眾黨總召邱臣遠指府院高層介入鏡電視案為「國家級醜聞」，「留出的錄音黨劍指府院高層，蘇院長、蔡總統沒有從7月強推數位中介法的爭議學到教訓」，獨立機關NCC荒腔走板，對社會的公信力蕩然無存，甚至淪為側翼國家隊，打壓非綠媒體，從TVBS移頻事件可以看出對言論自由的箝制、對特定媒體的保護。請下週陳耀祥到交通委員會專案報告交代清楚，並希望蔡總統等府院高層出面向國人釋疑、相關單位針對此案要召開公聽會與調查小組。

北市議員參選人林珍羽說，今天的發言不知道是否違反數位中介法，身為獨立機關的NCC、主委陳耀祥需要媒體人周玉蔻撐腰，自己腰桿打不直，在網路上被嘲諷成NEED COCO。台灣言論自由在民國76年解嚴，現在看不到真相，只能看到綠油油一片、執政黨想給大家的，台灣亞洲第一民主社會的美名擺到哪去？

北市議員參選人陳宥丞指出，如果沒有錄音，很難想像台灣現在選舉像柯文哲說的「預算無上限，選舉手段無下限」，呼籲「獨立機關NCC獨立審查權，不要只用在跟你不一樣聲音的人」。北市議員參選人張志豪說，如果NCC想出手，但一遇黨政高層就退縮了，無法維持公平公正超然，希望「陳耀祥不要屈於權力脅迫維護新聞自由，否則成為附庸，甚至跟陳明通一樣淪為笑柄」。

北市議員參選人黃瀞瑩呼籲NCC勇敢一點，向政治黑手說不，NCC甚至洩漏檢舉人訊息，讓總統府、鏡周刊都向檢舉人提告，「NCC不要拿綠色油漆往身上潑，勿成為政黨打手」。

NCC主秘黃文哲出面收下民眾黨遞交的陳情書，表示會盡快轉到委員會處理，其餘回應要請發言人說明。