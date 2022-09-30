李昀璐喜歡繪畫，特地穿上自己設計的Tshirt街拍。（全盛文創科技股份有限公司提供）

甫落幕的多倫多國際影展，不僅是電影界一年一度的盛事，更是國際女星們展現才華的最佳國際舞台，因參演電影《木蘭特工之彌勒歸來》的女星李昀璐，也在此次赴加拿大拍攝之際受邀參加多倫多國際影展的紅毯，並接受當地外媒採訪，除在影片中的搶眼表現，國際範的「衣Q」和繪畫藝術創作更是吸睛。

初次參與影展的李昀璐，此次隨著影片的前期宣傳，徹底把國際超模氣勢穿到了多倫多影展，甚至有外媒攝影用外語盛讚她是最近將流行的綠色穿搭得最出色的東方女星之一！李昀璐因為配合電影角色的造型剪了一頭亮麗俐落的紫色短髮，搭配整套精品西裝褲裝，高腰的設計也使得本來就很瘦的她看起來更高挑，整體自帶著國際超模女神性感的氣勢，硬是潮出新高度。

李昀璐原本有個藝術創作的藝名黎晏孜，也有「精靈系女神」的封號，在接演王毓作品《木蘭特工之彌勒歸來》時，決定以本名李昀璐參演，而在影展開幕儀式後的街拍，李昀璐穿上黑色寬鬆的Tshirt，上面印著她自己繪畫頗特殊的女性身體解放圖騰，搭配簡約的牛仔褲和球鞋，頗能襯托出她的文青女神範，之後又在電影的慈善晚會上演唱王菲歌曲，贏得多倫多華人觀眾的熱烈掌聲。