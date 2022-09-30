台灣設計展即將熱鬧開展，而高雄市獨有的輕軌列車也配合此次設計盛事，推出「設計浪潮號」輕軌彩繪列車，透過輕軌列車的載運，前往觀展的名眾可搭乘到「C12駁二大義站」轉往大港橋，就近登入「設計中島」。

「設計浪潮號」加入高雄輕軌列車的行駛行列，高雄市文化局也特別分享前往設計中島的捷徑秘訣，高雄輕軌一旦通車到博愛路的「C24愛河之心站」，就可以在捷運紅線凹子底站直接轉乘輕軌到達「C12駁二大義站」，下車後經過「大港橋」，就可以快速登上「設計中島」。

高雄輕軌列車多次與城市重要活動串聯，在7月時配合台灣文博會，推出「台灣IP ‧ 高雄原創─聊療號」輕軌彩繪列車啟航，超萌的車身成功引起民眾喜愛與搭乘，配合台灣燈會設計的「微光流動」輕軌列車，讓列車本身成為燈會的移動式燈光作品，獲頒國際知名「德國紅點設計獎」。

市長陳其邁表示，輕軌列車是高雄城市獨有風景，高雄輕軌C20到C24站路段也即將於10月試營運通車。這次台灣設計展睽違10年回到高雄，設計展期間再次透過輕軌列車設計製作，讓高雄的設計文創浪潮與城市智慧運輸一起前進，期望讓市民和來高雄的朋友感受到高雄海浪般澎拜的文創生命力。

副市長史哲說明，今年8到10月，2022臺灣文博會和2022台灣設計展接連在高雄舉行，串聯2大台灣文創設計盛事，讓高雄在下半年成為全國設計文創密度最高的熱區，就是要透過輕軌讓市民與設計接軌、透過設計讓市民體驗生活新意。