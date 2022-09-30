和億生活集團八週年慶，旗下香港與新加坡米其林一星餐飲品牌「添好運」與「了凡」21家門店，10月1日至11月30日推「821好運密碼」活動，用餐出示身分證字號中「821」3碼85折優惠，滿額贈會員電子刮刮卡，了凡推出「參巴醬味雞」與「南洋辣味雞」新品，hoyiiGO生活購舉辦揪團購10件組、指定專區9折與10%購物回饋金活動。

和億生活集團歡慶八週年，旗下米其林一星餐飲品牌，添好運、了凡全台21家門店自10月1日至11月30日舉辦「821好運密碼」活動，消費者至添好運、了凡實體門店臨櫃點餐，不限內用或外帶，憑身分證字號對中3碼「8、2、1」幸運數字享85折優惠，2碼9折，中1碼95折優惠，加碼回饋「和億會員」添好運單筆消費滿1,000元、了凡單筆消費滿250元即發送中獎率100%電子刮刮禮券乙張，獎項包含添好運、了凡7折優惠券、免費餐點兌換券、買一送一券…等獎項豐富，還有添好運單筆消費滿500元、了凡單筆消費滿300元即贈送米其林現金抵用券，多重優惠，消費越多贈更多。

hoyiiGO生活購自10月1日至10月30日推出「十月好禮雙享」優惠，指定專區9折再回饋10%購物金，食在揪好康精選多項超值組合10份團購組合，諸多超值優惠大放送，民眾趁此活動優惠立即下單，充實冰箱存量領取各項回饋。

「了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵」源於2009年新加坡，市場起家的油雞小販以「招牌油雞」獲得全球觀光客的熱愛，2016年至2019年連續四年榮獲米其林一星肯定！2017年由和億生活集團代理引進台灣，目前了凡在台灣擁有8家門市，港式油雞燒臘連鎖餐廳在台領導品牌。了凡與10月份推出二款東南亞風味的新品，「了凡參巴醬味雞飯」與「了凡南洋辣味雞飯」，套餐含飲品，每份售價165元。