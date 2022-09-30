國民黨桃園市長參選人張善政日前受邀出席重陽敬老活動，為中獎者頒發現金紅包等獎項，遭媒體報導現場「凍蒜」聲不斷，質疑有賄選的疑慮，地檢署將會調查釐清。對此，張善政今上午回應，「這個活動不是我所主辦、獎金不是我所提供！」

有媒體報導國民黨文傳會副主委、桃園市議員舒翠玲創立的桃園市美麗人生發展協會，日前在重陽敬老活動，民眾摸彩中獎後，由張善政頒發摸彩獎金。

張善政接受媒體聯訪時嚴正聲明，「今天有媒體用頭版頭條方式說我在某一個場合送紅包給當時台下參與的民眾，要特別特別聲明，第一，這個活動不是我所主辦，第二，這個獎金不是我所提供，所以我在這邊要特別提醒今天報導這個新聞的朋友，請你潔身自愛，不要加入鏡周刊、鏡電視之流。」

張善政怒批，「最後甚至我知道說，民進黨說已經啟動了所謂司法調查等等檢調調查，我覺得蔡英文你要來抓我，你乾脆現在就來抓我，民進黨，這次自從我參選以後，你們用了多少卑鄙的手段，抹黑、媒體打壓，我覺得非常非常不齒，覺得一個選舉你們做到這個樣子，真的讓我們桃園、台灣所有的民眾失望透頂」。

張善政也指出，「因為這次選舉，我充分體會到民進黨的惡質，我這次選舉體會到惡質選風，絕對一路奮戰到底，決不退縮，民進黨，蔡英文，你要來抓我的話，現在就來抓我，你敢不敢」。