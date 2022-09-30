蘋果iPhone 14系列手機傳出放棄增產計畫，致使大立光(3008)及玉晶光(3406)近期股價連番重挫，不過供應鏈主要供應商表示，目前蘋果iPhone 14系列手機總訂單量未變，美系外資最新報告亦力挺玉晶光，認為玉晶光獲利及明年潛望式鏡頭訂單分配可望優於市場預期，給予玉晶光「建議買進」評等。

蘋果iPhone 14系列新機上市後，市場對新機銷售可說是大猜特猜，先是傳出因為整體預購優於預期，銷售可望大幅上調，近期又突然傳出蘋果放棄增產計畫，蘋果股價連兩天下挫收低，拖累國內蘋果供應商大立光及玉晶光近期股價連番重挫，今天玉晶光盤中股價創下2020年3月29日以來新低。

雖然市場猜測iPhone 14系列新機銷售好不好消息滿天飛，不過據蘋果供應鏈幾家重要供應商表示，今年蘋果iPhone 14系列新機總量預估在9000萬台上下，目前客戶拉貨正常，或許某些機種有訂單增減，但訂單總量沒有太大變化。

美系外資最新報告也力挺玉晶光，美系外資指出，近期玉晶光股價反應市場對iPhone需求不確定因素，但我們預估，玉晶光第3季每股盈餘8.9元，季增169%，年增3%，我們預期，玉晶光獲利及明年潛望式鏡頭訂單分配可望優於市場預期，搭配蘋果明年第1季新產品MR裝置，給予玉晶光「建議買進」評等，目標價550元。