星宇航空（2646）30日正式以每股12元登錄興櫃，進軍資本市場首日蜜月行情俏，不甩上市航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）股價重挫，最高價衝上25.2元，較認購價演出「翻倍漲」，氣勢如虹欲向未上市盤商價29元靠攏。

長榮經營權之爭才暫時落幕，惟星宇航空創辦人「K董」張國煒依舊魅力無法擋，星宇航空30日以12元認購價登錄興櫃「人氣爆棚」，首筆成交量就爆出2,354張，開盤不到一小時成交量就衝出近4萬張，成交金額達8.36億元。

星宇航空30日開盤直上16.8元，早盤最高價就飆破25元大關、達25.2元，勁揚1.1倍，股價以新兵之姿超車上市航空股華航盤中最高的19.5元，也逼近長榮航的27.95元。

市場分析，星宇航空2020年1月開航便遭遇新冠疫情攪局，如今疫情趨緩後全球搶攻航空客運市場，我國也將於10月13日邊境正式解封，星宇今年前8月營收11.1億元，年增130.75％，亦可見得航空市場回溫，迎接解封報復性旅遊商機可期，股價掛牌興櫃蜜月行情不容小覷。