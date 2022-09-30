中國製造業活動重回擴張水平。大陸國家統計局30日公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）升至50.1，比上月升0.7個百分點，升至擴張區間，高於市場預期的49.7。
從企業規模看，大型企業PMI升至51.1，比上月升0.6，高於榮枯線；中、小型企業PMI分別為49.7和48.3，比上月升0.8和0.7，仍低於榮枯線。
從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於榮枯線，新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於榮枯線。
生產指數升至51.5，比上月升1.7，升至榮枯線以上，表明製造業生產有所擴張。新訂單指數升至49.8，比上月升0.6，表明製造業市場需求景氣度繼續改善。
原材料庫存指數為47.6，比上月下降0.4，表明製造業主要原材料庫存量較上月減少。從業人員指數升至49，比上月升0.1，表明製造業企業用工景氣度略有回暖。
供應商配送時間指數為48.7，比上月下降0.8，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月延長。
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