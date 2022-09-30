江蘇省人大常委會昨審議通過，關於省人民政府重大決策出台前向省人民代表大會常務委員會報告的決定。這一法規性決定，是大陸在省級層面首次以地方性法規形式明確政府重大決策出台前要向同級人大報告。

根據中國國務院《重大行政決策程式暫行條例》等，這一決定確定了重大決策報告事項的範圍主要包括制定有關經濟發展、公共服務、市場監管等方面的重大公共政策和措施，制定經濟和社會發展等方面的重要規劃，制定開發利用、保護重要自然資源和文化資源的重大公共政策和措施，決定在行政區域實施的重大公共建設專案等。

據介紹，為增強報告工作的計劃性，便於操作，省政府辦公廳每年底研究提出下一年度省政府重大決策出台前擬向省人大常委會報告的建議專案，徵求省人大常委會辦公廳意見並報省政府審定後，報送省人大常委會辦公廳。省人大常委會辦公廳根據報送建議專案，結合各方面意見建議，研究提出專案安排，按規定報請省委同意後，由主任會議決定列入省人大常委會年度工作計畫。新規還對項目如何進行調整和臨時增加作出了具體規定。