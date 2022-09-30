俄烏戰爭

烏克蘭國會議員最近成立了跨議會核心小組，以促進和台灣的經濟、文化交流，而外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）則大讚台灣迅速回應了俄羅斯的侵略。

據德國之聲（DW）29日報導，核心小組發起人梅列日科說，「台灣立法院火速通過支持烏克蘭的決議，並對俄羅斯給予嚴厲制裁，這對我們真的很有幫助。」此外，他並說，台灣還提供了價值數百萬美元計的人道援助，以支援烏克蘭。

俄羅斯總統普丁在2月24日下令侵略烏克蘭前，曾和中國國家主席習近平會面，宣布中俄有誼「沒有限制」。然而，隨著俄烏戰爭拖延，北京小心翼翼，避免譴責俄軍侵略，但又不明確支持。

儘管中國大陸外長王毅上周在紐約聯大會外會中，和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談後發表聲明說，中方始終站在和平那邊，並會繼續扮演建設性角色。而庫列巴則表示，烏克蘭「重視中國的國際地位和重要影響力」，並期待「中方為緩和當前危機扮演重要角色」。

然而，梅列日科說，北京始終在幕後支持莫斯科。除了中方媒體將俄烏戰爭歸咎美國外，還繼續購買俄羅斯能源。

儘管北京施壓，但英、德和丹麥國會代表團仍可望在接下來幾個月訪台。歐洲議會前政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）說，近兩年來，台灣獲得歐洲空前支持。她指出，烏克蘭成立跨議會核心小組顯示，台烏雙方人民認為，彼此的處境大同小異。

另一方面，梅列日科說，烏克蘭議員訪台是很「正常」的事，而台烏互相支援，會讓彼此更強。此外，他也呼籲，雙方互設代表處。梅列日科強調，他支持台烏發展包括文化，人道和經濟在內的各式關係，並樂見台灣在重建烏克蘭上扮演角色。