黃男本月20日遭新北市三重分局員警誤認成通緝犯，雙方扭打，造成他多處挫傷。他今日前往新北地檢署按鈴，提告現場壓制他的翁姓、江姓等4名員警涉犯傷害、妨害自由、妨害名譽罪。（蔡雯如攝）

新北市三重警分局永福派出所20日埋伏追緝嫌犯時，將特戰部隊退伍的54歲黃姓男子誤認成通緝犯，雙方發生扭打，造成黃男多次挫傷。黃男今到地檢署按鈴，提告現場壓制他的翁姓、江姓等4名員警涉犯傷害、妨害自由、妨害名譽罪，黃男表示，全身有100多處傷痕，他現在都不敢踏出家門，深怕對方來尋仇，因此希望用最快速度送件，盼檢方盡快釐清。

黃男說，事件發生至今10幾天，打人員警連一句道歉都沒有，想到打人員警現在還配槍在外執勤，令他相當惶恐，他療傷期間僅能透過兒子、律師收證，現在待在家，只要門口發出聲響，他都很害怕對方尋仇，律師說為了不要讓他承受壓力，希望儘速遞狀，讓檢方調查釐清。

黃男說，像他身體強壯的人都會受到這種待遇、重傷，其他嬌滴滴的女性、身材普通男性若遇到此種遭遇，可能就蒙主召喚了，他當時在私人臉書貼出自白後，引起廣大迴響，才知道原來有那麼多民眾曾受到這種待遇，他希望自己是最後一位受害者，因此今天提出完整錄音檔、驗傷單等證據，希望盡快補齊證據，完成調查。

「我能活下來真是萬幸，他全部攻擊我的要害，全身有100多處傷痕。」黃男表示，他昨天眼睛才拆線，看完心理醫師後才能比較心平氣和解釋這件事，雖然皮外傷要不了命，但他現在只要咳一下就身體就劇痛，對方一直攻擊頭部、咽喉等要害，因此很萬幸能活下來。

至於警方指出，黃男提出100至200多萬元求償過高，黃男回應，200多萬是警方說的，受害者當然希望金額越高越好，他身世背景完全清白，卻受到這樣的待遇，他只知道一定要討公道，現在求償金額不是重點，只希望盡快釐清事件，讓檢察官公平調查。

對此，新北市警局回應，本局秉持著勿枉勿縱，絕不寬貸的堅決態度，已在9月23日對警員疏失部分主動函送新北地檢署偵辦，並對2名員警違反勤務規定部分，各記過1次、調職處分，所長連帶處分申誡2次，均已從重議處，其餘懲處靜待司法調查結果後再行議處，絕不輕易姑息。

新北市警局強調，案發生至今，三重分局一直有持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。