國民黨台北市長參選人蔣萬安宣示上任一年內讓大巨蛋完工，無黨籍台北市長參選人黃珊珊不屑表示，蔣還沒辭掉立委，可質詢內政部監督，為什麼要等到當選才能做呢？蔣萬安今在跳針回應，「中央速審、業者速改、市府定期公布進度」，現在大巨蛋在內政部審查已經延宕多時，接下來就是積極溝通，將具體原則落實。

蔣萬安今天在教育政策記者會受訪指出，對大巨蛋問題就是強調「中央速審、業者速改、市府定期公布進度」基本原則，希望上任之後一年內讓大巨蛋盡速完工。

蔣萬安說，現在大巨蛋在內政部審查已經延宕多時，接下來就是積極溝通，將具體原則落實，希望趕快讓市民朋友，享受大巨蛋完工後，可以觀賞國際賽事的成果。

民進黨台北市長參選人陳時中昨拜訪社宅推動聯盟並提出相關承諾，社宅推動聯盟也已拜訪過無黨籍台北市長參選人黃珊珊，但目前還沒收到蔣團隊正式回覆。

蔣萬安指出，最早在今年初團隊就有跟社宅推動聯盟拜會，也交換了意見，最近這個邀約正在進行幕僚作業，很快就會安排地點，這兩周時間就會敲定，會去正式拜會。