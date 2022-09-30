網路戀愛要小心，大陸一名陳姓男子表示，透過單身群組認識了一個女網友，兩人甜蜜網戀了1年，甚至都要論及婚嫁了，女方卻始終拒絕見面，後來男方決定衝去對方居住的地方給驚喜，這才揭穿這是一場愛情騙局，而這一年下來他被哄騙送出去的金錢和禮物高達9萬人民幣（約40萬台幣），讓他憤怒到不行，報警不久後，警方也抓到詐騙的女網友，發現對方已經50歲，且都當外婆一年多了。

綜合陸媒報導，大陸一名陳姓男子加入了金城江最佳單身緣分聊天群，並從裡面認識一名女網友，對方自稱賈曉，在1993年出生，目前在金城江一間物流公司上班，平常工作很忙碌，眼見自己年紀越來越大，就想著透過交友群來找到未來的伴侶。

陳姓男子表示，他看到對方的頭像是個大美女，就很喜歡對方，後來兩人聊了1年，讓他更是深深喜歡上女孩，兩人都到論及婚嫁的地步。這一年的過程中，自稱是賈曉閨蜜的人，更是不斷幫忙「出謀劃策」，頻頻讓陳男送禮物、發紅包給賈曉，前後竟花了9萬人民幣（約40萬台幣）。

陳姓男子指出，談了1年的網戀以後，他很想和賈曉見面，但對方總用各種理由推拖，後來他透過送花得知「女友」的地址，決定偷偷前往給對方驚喜，怎料，到了現場按門鈴，來開門的卻是一個老頭，還說花是女親戚請他幫忙收的，不過，這個親戚也不姓賈，而是姓林，他才驚覺這是場網戀騙局。

陳姓男子坦言，被騙感情和錢以後，他憤怒地報警處理，而警方很快就抓到了詐騙的兇手「賈曉」，這名女子的本名是林某先，現在已經50歲了，已結婚生子，女兒更是已經出嫁，她也當外婆1年多了。後續林某先被依詐騙罪刑事拘留，而林女的家人也立刻籌款賠償陳男的經濟損失。