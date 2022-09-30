太噁！一名女網友在論壇發文分享，前陣子與男友一起出遊，沒想到她卻意外看見男友坐在床上吃腳皮，驚悚一幕讓她直呼「差點吐出來」，發文詢問網友們，這種怪癖會隨著時間而消失嗎？貼文曝光後引發網友熱議。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，跟男友在一起2年半了，前陣子兩人一起出遊，晚上到汽車旅館休息，由於浴室的牆是透明的，原PO洗澡洗到一半時看到男友坐在床上一邊看電視，嘴裡一邊嚼著東西。

待原PO仔細一看，崩潰發現「Oh My God！他左手捧著左腳，右手摳著腳皮，下一秒手就往嘴裡帶…看到當下我真的是差的吐出來，愣了好幾秒」。

原PO表示，雖然自己小時候聽過吃衛生紙、吃鼻屎、吞鼻水，或是摳屁股拿去聞的，但吃腳皮真的第一次看到，而且還是發生在親密關係的人身上。崩潰詢問網友們「這種怪癖會因為時間長了或年紀更大而自己消失嗎？還是我應該糾正他，這樣很不衛生很噁呢？」

貼文曝光後引發網友熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「所以你跟他接吻等於是跟他的腳接吻」、「喔X，至少要燙過殺菌吧」、「沒事啦，下次試試看什麼味道，沾什麼醬料好吃。再跟他一起討論」、「讓我想到阿貴… 哈」、「兩年半你才知道...這男友就算再帥也不能要了好嗎」、「可能當成在吃魷魚絲」、「你男友是宜蘭的溫泉魚嗎，哈哈哈」。