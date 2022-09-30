忠孝東路4段205巷位於台北市東區商圈，該路段經里長反映路面老舊，且側溝局部凹陷導致積水近40公分，因此水利處啟動針對該段單號側側溝系統的全面更新工作，水利處表示，日前已完成改善工程，側溝更新後使通水效率提升，改善排水不良問題，確保行人用路安全，更避免滋生蚊蟲，影響周圍店家。

水利處表示，這次工程除了施作排水溝外，更將溝蓋全面更新為場鑄蓋板，減少車輛經過時的噪音問題，也將路面重新銑刨加鋪，使路面更加平整，提供用路人安全並舒適的通行環境。

水利處指出，當地里長為提升環境品質，透過會勘表逹側溝老舊影響市容，隨即派員確認溝體老舊及排水不良現象，列入年度預算辦理施工改善，日前該工程如期完成，除街道行走空間煥然一新，也確保強降雨來臨時發揮排水功能。

水利處表示，這次改善工程更新側溝85公尺，工程期間里長及居民皆非常關心工程施作，該工程能如期完工，特別感謝里長、附近商家及當地住戶在施工期間的體諒與配合。