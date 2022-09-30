邊境解封(9/29)起實施第一階段「3+4」，而10月13日將實施第二階段「0+7」自主防疫；因應新制，觀光旅遊蓄勢待發；反應在股價上，9月觀光族群類股月K連2紅。而其中個股表現較為強勁包括王品(2727)、晶華(2707)、寒舍(2739)、雲品(2748)、八方雲集(2753)、漢來美食(1268)、六角(2732)、亞洲藏壽司(2754)、老爺知(5704)等。

漢來美食8月自結合併營收3.46億元，較7月3.04億元成長達13.71％、較去年同期1.36億元成長達近1.55倍，登近7月高點。累計前8月合併營收22.25億元，較去年同期17.28億元成長達28.75％，續創近3年同期高點。

王品8月合併營收創18.56億元新高，預期第四季全台門市數將改寫新高。8月自結合併營收月增13.49％、年增達31.42％，前8月自結合併營收116.71億元、年增7.78％，為僅次於2014年的同期次高。

亞洲藏壽司8月自結合併營收3.96億元，年增達74.08％，改寫同期新高、亦創歷史次高。累計前8月合併營收25.06億元、年增達74.58％，續創同期新高。亞洲藏壽司今年仍規畫新展5～10家店，今年前8月合計已新展6家店，將全台總店數推升至48家。公司規畫再新展2～3家店，實現第一階段在台展店50家目標。