民眾黨新竹市長參選人高虹安爭議話題持續延燒，近日更頻遭民進黨立院黨團總召柯建銘猛攻。然而，有網友今(30)日在PTT爆料，整個新竹出現超大量鏡週刊抹黑高虹安的夾報文宣，讓時常評論時事的藥師林士峰直呼新竹市可能有「大秘寶」，民進黨有不能輸給高虹安的壓力。網友也怒轟「好久沒看到這麼低級的選戰打法」。

網友今在PTT爆料，整個新竹出現超大量鏡週刊抹黑高虹安的夾報文宣，其內容是之前舊的抹黑內容印刷成摘要本，一大堆抹黑報導加上一小小格高虹安的澄清回應。此外，其夾報文宣背面印有民主進步黨新竹黨部印製。鏡週刊授權的字樣，讓該網友直呼「在爆出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌喬鏡電視的醜聞之後，鏡傳媒系統和民進黨整個連演都不演了」。該網友感嘆表示，之前桃園已經這樣玩張善政一次了，連新竹也再弄高虹安一次，「桃園、新竹的選民智力測驗的時間到了」。

對此，林士峰在臉書諷刺表示，新竹市可能有One piece（日本知名動漫《One Piece》中一個大祕寶，是個價值難以想像的寶藏），民進黨有不能輸給高虹安的壓力。

網友也紛紛驚呼「民進黨看來真的很急」、「民進黨不抹黑就不會選」、「跟抹張善政手法一模一樣」、「2022年了 民進黨還在搞夾報黑函」、「全黨抹一人」、「看來真的很怕民眾黨在新竹扎根」、「執政黨把選舉搞得這麼難看真的很神奇」、「新竹到底有什麼大秘寶啦」、「好久沒看到這麼低級的選戰打法」、「吃相有夠難看」。