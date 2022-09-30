由台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清與台南市長候選人許忠信發起的「台灣二次民主運動連線」，今天正式成立，並宣示「拒絕沉淪、再造台灣」。蘇煥智強調，民進黨的內部改造已經不可能，必須用人民的力量告訴民進黨，必須再來一次政黨輪替，集結大家的力量，落實民主理念。

蘇煥智指出，推動民主運動不等於只要選總統選立委，而是要能解決人民的問題。但現在問題不斷惡化，執政團隊不但沒有提出有效的對策，反而走鐘，任用貪腐、墮落、聽話的親信，而快速貪腐化。民進黨沒收黨內民主、控制媒體，破壞民主、自由、人權、法治情況層出不窮。

鄭寶清質疑，民進黨標榜的清廉、勤政、愛鄉土口號，現在還有嗎？他說，民進黨違背民主精神、國民黨監督無力，在這樣的狀況下，二次民主運動就是一次新黨外運動、保護台灣民主的運動。

許忠信點名台南市長黃偉哲在大學時代當線民，還被評價為「積極」的線民，這樣的人竟然可以成為台南市長候選人，這樣有正義嗎？黃偉哲不但牽涉緋聞，還牽涉各種金錢交易問題，讓這樣的人當選就是台南與台灣的危機。

台灣民意基金會董事長游盈隆則說，看到蘇煥智、鄭寶清、許忠信三人發起二次民主運動讓人感慨，這是不可能也不應該發生的，但是既然發生了，也就代表民進黨出了問題。

游盈隆表示，第一次的民主運動結果就是2000的政黨輪替，但是在經過三次政黨輪替後，民進黨失去理想性是大家都能感受得到。他形容二次民主運動是一場需要勇氣、不畏孤單、等待奇蹟的政治旅程。