台北富邦勇士的「福祿壽」組合正式畫下句點！富邦勇士30日正式宣布曾文鼎約滿離隊成為自由球員，接下來很有可能跳槽另一職籃聯盟T1聯盟的新北中信特攻，也讓富邦勇士剩下林志傑、蔡文誠兩名資深球員繼續並肩作戰，不過富邦勇士仍有曾祥鈞、謝宗融兩名新生代中鋒好手坐鎮禁區。

以下富邦勇士新聞稿，『台北富邦勇士今日宣布大房東曾文鼎合約期滿離隊，成為自由球員。「大房東」曾文鼎過去三年為富邦勇士效力期間，與球隊完成P. LEAGUE+二連霸。季後賽和冠軍賽時展現無比的價值，多次在關鍵時刻靠著傳球能力、精湛的防守和籃球智商幫助球隊奪下勝利，同時在場內外不斷給予年輕球員指導溝通，幫助後輩成長進步。

曾文鼎職業生涯19年擁有輝煌成就，在籃壇被譽為「台灣第一中鋒」，這三年在勇士陣中與黃金世代的隊友林志傑和蔡文誠合體成為「福祿壽」，打出許多難以忘懷的精彩賽事。富邦勇士球團由衷感謝曾文鼎這三年來的貢獻與付出，很遺憾未能與大房東達成續約共識，祝福他持續打出令人讚嘆的不老身手，未來職業生涯一切順遂！』