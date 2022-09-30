P. LEAGUE＋（PLG）新北國王籃球隊球員「新台灣人」戴維斯近日因本土或洋將球員認定引發風波。國民黨台北市長參選人蔣萬安昨在社群平台發出與戴維斯的合照，喊話捍衛歸化球員權益，遭質疑蹭熱度。蔣萬安今天上午受訪指出，對於台灣英雄應該表達關心。

對於蔣萬安在臉書PO合照，民進黨台北市長參選人陳時中競辦發言人莊瑞雄昨天批評蔣萬安蹭熱度，「球員權益不能只有選舉到了才要捍衛」，質疑蔣萬安在立法院時為歸化球員做過了什麼努力？」

蔣萬安今天表示，過去幫助過Q的人我們都非常感謝，現在關心給予Ｑ協助的也非常感謝，只要對Q好、對台灣運動發展好，不要計較誰到底幫助Ｑ最多，最重要的是，一個外國人加入中華民國國籍，「這不是選擇而是愛」。

蔣萬安說，過去很多人幫助過、協助Ｑ，都非常感謝，現在也很多人關心、幫忙，更值得感謝，他更要呼籲所有台灣的民眾，對於台灣英雄應該表達關心，給予他們協助、表達很高的敬意，這是Ｑ帶給我們台灣民眾最大的感受。