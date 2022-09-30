大陸央視新聞用戶端9月30日報導，大陸國家稅務總局相關負責人介紹：截至目前，今年出台的15項服務出口退稅新舉措以及階段性加快出口退稅進度舉措，都已初顯成效。今年前8個月，累計辦理出口退免稅1.35兆元（人民幣，下同）。

據指出，截至9月20日，31萬戶有出口退稅申報企業的所有出口退稅事項均可全程網上辦。

另外，對加工貿易企業因過去出口產品徵退稅率不一致而無法抵扣的進項稅額，允許轉入進項抵扣增值稅，截至9月20日，6601戶企業因此增加進項稅額抵扣16.9億元，出口退稅進度也在加快。

大陸國家稅務總局貨物和勞務稅司司長謝文稱，自今年6月20日起，對出口退稅信用資質好、退稅規模占比高的一、二類企業階段性加快出口退稅進度，辦理正常退稅的平均時間已壓縮至3個工作日內。

同時，為防範出口騙稅風險，稅務部門開展出口退稅風險篩查，嚴厲打擊騙取出口退稅違法行為，營造法治公平的稅收營商環境。