玉山軍艦今交艦 台船：成為海軍重要兩棲作戰艦艇及南海運輸主力。曾薏蘋攝

由台灣自主研發、建造，第一艘萬噸級的兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，今天交艦；蔡英文總統主持交艦典禮，台船董事長鄭文隆致詞表示，本艦完成後，將成為台灣海軍重要兩棲作戰艦艇，同時也要擔負起南海運輸及外島運輸主力。

此外，第一艘國艦國造的兩棲船塢運輸艦「玉山艦」，今年6月船塢測試時，因操作過程中因「忽略注意事項」造成機艙進水，相關系統線路浸泡到海水的嚴重疏失，被外界戲稱「買新車卻交的是修好的泡水車」，經台船處理後，通過海軍與國防部驗收後才交艦；海軍官員證實，已與台船就延長保固年限，以及減價接收進行合議。

鄭文隆致詞時指出，本船設計具有載運登陸戰車、登陸艇、直升機、彈藥、物資及執行醫療救援等功能。具有匿蹤行外觀、電磁脈衝防護、智慧型條水系統等特殊性功能，可提供海軍離島物資運補及人員輸送，因應天然災害可以救災，臨時野戰醫院及人員運輸，若是戰時，因配置有完整防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立遂行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務，並擔任海上機動野戰醫院。

「玉山軍艦(YUSHAN)」(LPD-1401)全長153公尺，船寬23公尺，滿載排水量10600噸，最大船速21.5節，實測22.1節；台船公司於四年多前，接受委託為海軍承造新型船塢運輸艦。

鄭文隆董事長指出，本船之設計，具有載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、彈藥、物資、及執行醫療救援等功能，並具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護、智慧型調水系統等特殊性能，可以提供海軍離島物資運補及人員運輸。

他說，因應天然災害時，亦可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；若是戰時，因配置有完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立遂行兩棲作戰，執行增援、應援及歸復離島作戰任務，並擔任海上機動野戰醫院。

鄭文隆說，本案履約標的除了「玉山軍艦」外尚有5艘LCM登陸小艇，置於典禮台的右側，這五艘小艇是採用5383全鋁合金材質製作而成，有別於傳統平底型而採V型底設計，於滿載時船速高於21節，油耗、船速皆優於海軍的需求規範。

他說，LCM主要的功能為戰時登陸搶灘，承平時期則可以支援離島軍需品及民生物資運補，其艇內甲板空間，可裝下悍馬車兩輛或是15噸輪車一輛。這五艘，其中四艘將置於「玉山軍艦」塢槽中，一艘供岸置備用。

他表示，此建造案歷經1631天於今日交艦，四年多之建造過程，面臨全球新冠疫情肆虐、百年難遇之航運衝擊、及傳統產業缺工極大之挑戰，惟在台船公司，和周邊承攬商全體人員努力下，逐一應變，克服各式困難，讓衝擊降至最低。

台船公司特於今日會場中也特別安排了部分基層員工，及承商代表參加典禮；鄭文隆藉此典禮機會也向所有投入人員努力表達最大的感謝及敬意。

典禮結束，蔡英文總統也登艦視導，並在駕駛台右旋瞭望夾板向大家揮手。