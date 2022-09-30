台灣高鐵(2633)公布總計5天提供824班次旅運服務國慶疏運，至今已完成近30萬張訂票，顯示旅客數持續朝疫情前邁進，法人估計，隨著國門開放，「0+7」正式上路，有助於2023年高鐵日均旅客人數可望回到疫情前18.5萬人水準。

台灣高鐵第二季受到台灣染病民眾大幅增加影響，5月旅客日均量降至8.8萬人，營收僅17.9億元，但6月有端午連假，加上進入暑期，國旅需求浮現，營收一路爬升，8月回升至33.66億元，年增107.63％，9月有中秋假期，月營收可望維持相對高檔。

第四季有國慶連假、選舉及傳統旺季，「0+7」的開放，也有助於民眾搭高鐵轉搭機出國旅遊需求，法人推估日均旅客數將達18萬人以上。

2023年商務客及國外旅客回籠，全年旅客日均量看好回到疫情前水準，估2023年營收回到450億元，並帶動營業利益大幅成長，由於獲利超過40億元將啟動平穩機制及要課徵所得稅，預估明年每股盈餘可重回1元以上。

台股今天持續下挫，台灣高鐵逆勢抗跌，盤中小漲0.1元，來到28.35元。