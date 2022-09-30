俄羅斯官方周四表示，從俄羅斯通往德國的天然氣管線，在波羅地海附近遭到破壞，似乎是政府支援的恐怖主義份子的作為。而歐盟一名官員說，此事已經從根本上改變烏克蘭戰爭的本質。

歐盟正在調查北溪一號和二號管線的漏氣原因，並懷疑管線在丹麥和瑞典的海岸受損有幕後原因。

克林姆林宮發言人Dmitry Peskov說，這看起來像是一起由政府層級所支持的恐怖主義行為，他補充稱，很難想象如果沒有某種程度的政府參與，這種恐怖主義行為是否可能發生。

俄羅斯還指出，在辯論誰將為此負責的口水戰之際，美國將從中獲利。俄方此前曾表示，發生洩氣的區域是位於美國情報單位完全控制的區域。

俄羅斯外交部發言人Maria Zakharova在周四說，如果天然氣管線停止使用，美國將更有能力提高液化天然氣(LNG)的價格。

俄國官方的發言，已經將責任推向給美方。但是美國CNN電視周三援引消息人士說法，稱在洩氣的不遠地方看見俄羅斯海軍的艦艇和潛艇。

美國白宮否認了俄羅斯對其應為北溪2號專案受損一事負責的指控。

雖然最初發現天然氣洩漏事件之時，這兩條管道都沒有向歐洲輸出天然氣，但是兩條管道內部都含有天然氣。