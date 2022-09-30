自《茶金》後，客家文化更加進入大眾視野，不少單位也趁勝追擊，如桃園市政府客家事務局所舉辦「2022時尚客家服飾設計競賽」，而日前伊林名模若綺也現身力挺，她透露「我對客家美食印象深刻，尤其是客家手作麻糬。」另外此次特別穿著由潘怡良設計師的新作亮相「自己原本就喜歡穿著亮色系、小碎花服飾。」其中服裝上的圖騰也各具其代表意義，讓他十分開心。

若綺鼓勵大家踴躍報名「2022時尚客家服飾設計競賽」。（伊林娛樂提供）

若綺(中)身穿的服裝是由潘怡良(左)及小馬(右)合作的作品。（伊林娛樂提供）

伊林名模若綺本次以潘怡良設計師的服裝，搭配藝人小馬的圖騰設計的兩件式套裝現身，服裝運用橘、紫、桃紅、綠、藍5種顏色，塑造街頭塗鴉風格，不過服裝的圖騰如「HAKKA」字樣圖騰等，則是隱含著象徵客家人遍布各地、客家文化等。此次時尚客家服飾設計競賽以「回歸，重生」為主題，活動由評審團總召集人針織女王潘怡良，以及具有藝術天分的藝人小馬到場助陣，兩人也分享當代客家服飾、藝術創作的歷程與心得。

本屆「2022時尚客家服飾設計競賽」即日起開放競賽徵件報名至10月21日，分為學生組及社會組，總獎金36萬元，將於10月28日公告初審評審結果，通過初賽之隊伍，將於12月4日在桃園市客家文化館角逐當代客家服飾首席設計師寶座。