在野立委接連爆料府院高層施壓國家通訊傳播委員會（NCC）放行鏡電視開台，立法院國民黨團總召曾銘宗今天表示，NCC主委陳耀祥接受府院關說，圖利鏡電視，已涉犯貪汙治罪條例圖利罪，不排除提告陳圖利鏡電視與特定人。

曾銘宗呼籲，陳耀祥應籲回頭是岸，國民黨團等下周三陳耀祥到立法院交通委員會專案報告鏡電視核照始末後，再看後續發展。

國民黨立委費鴻泰指出，鏡電視拿到執照爭議多，連上架都缺乏正當性，頻道是人民的公共財，不是蔡總統或行政院長蘇貞昌的，蔡、蘇髒手伸到NCC，要陳耀祥當打手，讓總統有權無責，不受任何監督，這是憲政危機，與水門案不惶多讓。

費鴻泰還點名，傳以民間人士身分介入與NCC溝通鏡電視申照的民進黨前秘書長洪耀福是地表最強「民間人士」，在台灣可以通天，NCC是獨立機關？洪耀福怎麼施壓的？真的是路人甲乙？蔡英文與蘇貞昌有沒有施壓要說清楚。

費鴻泰說，最近NCC針對親綠媒體人周玉蔻去年台中第二選區立委補選時稱一人拿多張身分證投票的胡言亂語開罰40萬元，依此處理速度，最近就鏡電視之亂檢舉案，至少還要一年才會處理，NCC用障眼法欺騙社會大眾。

黨團書記長李德維表示，鏡電視董事長頻頻換人，現在董事會又傳出要撤換蔡英文總統愛將現任董事長鄭優，代表管理階層有問題與內鬥，現在又爆府院關說疑雲，NCC要對歷史負責，陳耀祥不要用自己意志強加NCC委員上。