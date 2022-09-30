美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）及民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）於美東時間29日共同領銜提出「確保台灣飛航及安全法案」（Ensuring Taiwan Aviation and Safety Act），要求美國行政部門研擬策略，協助台灣有意義參與「國際民航組織」（ICAO），包括年會、技術性會議、活動及相關機制等。對克魯茲及默克利兩位參議員以跨黨派的立法行動展現對台灣的堅定支持，外交部表示由衷感謝。

兩位提案的參議員並透過新聞稿強調，在排除台灣參與的情況下，ICAO無法成功達成確保飛安的宗旨，此將直接危及ICAO作為國際多邊組織的信譽，更是向中共政治壓力低頭的結果。默克利參議員也強調，台灣有意義參與ICAO能讓該組織發揮更大效能。

外交部指出，近期中國在台灣周邊海空域進行軍事挑釁行動，嚴重影響國際航路交通，危及區域穩定及全球民航安全，更凸顯讓台灣參與ICAO平台、與全球所有民航主管機關共同維護國際飛航安全的必要性與急迫性。

外交部再次呼籲ICAO正視國際飛航安全的實際需要，以及區域日益嚴峻的挑戰，接納台灣參與ICAO，共同為全球飛安貢獻專業與心力。