國手陳傑鼓勵民眾適量運動，最重要的是持之以恆。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

與病毒共存是全球因應疫情的趨勢，如何提升自我免疫力成為重要議題。長庚醫院將在今年10月30日舉辦「2022年長庚永慶盃路跑」，邀請田徑國手陳傑擔任活動代言人。長庚醫師呼籲大家，肌肉是人體重要的免疫調節器官，正確的運動可有效提升免疫力，降低疾病的發生，鼓勵全民建立規律適度的運動習慣，落實防疫新生活。陳傑也提醒民眾，適量的運動非常重要，最重要的是持之以恆，保持運動的習慣。

長庚永慶盃路跑今年邁入第12屆，將在台北、嘉義、高雄3地同日開跑。台北會場在總統府前廣場舉行，分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。嘉義會場及高雄會場則分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦。

台北長庚醫院院長黃集仁表示，國人罹患慢性病的比例越來越高，路跑對健康促進是有幫忙的。長庚永慶盃路跑今年照常舉行，本屆活動代言人是有跨欄王子稱號的陳傑，同時也是長庚運動醫學團隊照護多年的國手，將擔任路跑台北會場的鳴槍嘉賓。

陳傑表示，跑步是國人最常從事的運動之一，有正確的訓練才能在提升運動表現的同時，避免運動傷害，但每個人的體能狀況不同，運動時一定要量力而為，養成規律運動習慣後，循序漸進的增加運動的強度，才是正確做法。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師楊皇煜表示，肌肉的功能除了一般認知的運動、活動之外，更是人體的免疫調節器官。肌肉會釋放細胞激素，促進第2型另類活化巨噬細胞分化，達到抗發炎的功能，亦可促進T細胞存活、增加自然殺手細胞的數量及毒殺能力，達到免疫調節的效果。

楊皇煜表示，透過適當的運動能有效的提升免疫力，但過度運動的同時，也會帶來氧化壓力升高及肌肉發炎反應，增加感染風險，反而造成反效果，因此每個人應衡量自身的狀況，調整最適合自己的運動量。

何謂適合的運動量？楊皇煜指出，醫學上是用每個人每分鐘的耗氧量來估算最大心率，正常人的最大心率約（220-年齡）下／分，美國衛生及公共服務部建議，每次30分鐘，每週5天，目標最大心率的70％，並維持適當的休息，就能有效提升免疫力。

楊皇煜強調，規律適度運動好處多多，除能增加對急性呼吸道感染的抵抗力、改善肥胖、第2型糖尿病、代謝症候群、降低缺血性血栓及血管疾病發生、延緩免疫老化、幫助控制腎臟疾病相關的健康問題，如糖尿病、高血壓、抑鬱症和心血管疾病等，亦可增加對新冠肺炎的抵抗力，減少重症機率，並促進長新冠康復。

陳傑鼓勵民眾適量運動，最重要的是持之以恆。黃集仁也呼籲民眾培養運動習慣，讓自己不運動就不自在，享受流汗的樂趣。

長庚醫院預計今年約有3.4萬人參加路跑，院內許多醫師、護理師、醫檢師、藥師等也都已報名。長庚體系公益吉祥物「阿波」當天將在現場與民眾互動，協辦單位也設置許多公益攤位，提供多種健康促進與癌症篩檢等活動，提升路跑民眾健康知識。

路跑當天，場地四周將設置入口管制與體溫監測，民眾須戴口罩、無發燒者才可進入會場。參加路跑者需待鳴槍起跑後，人和人距離拉大到社交距離以上，就可摘下口罩繼續跑步。