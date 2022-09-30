美國聯準會再度升息3碼，並預告今年內仍有升息5碼的空間，帶動美元強勢狂飆，近期一度衝破114關卡、再創20年新高，許多投資人爭相買美元。有網友發文詢問美元是否已到高點該換回台幣，引發熱烈討論，多數網友分析美元還會繼續漲。

有網友以「美元現在可以換回來了嗎」為題在PTT發文指出，自己在美金低點時便購入，現在有賺了，他猶豫「要換回來台幣賺價差，還是拿去做定存？有沒有理財專家可以分析一下？」

多數網友認為美元還會漲，現在還沒必要換回來，「再加價買啊！匯差利息繼續賺，送分題想提早獲利了結？嫌賺太多嗎」、「很快會35放心可以直接全押美金，領利息」、「再等等，央行都說了台幣年底會放貶到35，別傻賣」、「超過兩家銀行估33.5，供各位參考」、「美元定存3%多，你換台幣回來可以放什麼」、「直接美元定存，快打趴金融存股了」、「11跟12月都要升息，躺著等發財吧」。

但也有網友認為目前美元匯率高，風險不小，「我過32就會想換了，當然有人看35以上，賺自己能賺的就好」、「見好就收，35是騙局」、「我忍不住都換台幣了是不是太早」。

近來吹起一股換美元的風潮，先前也有一名網友透露，他前往銀行想要換一些美金，等待時聽到一名年約65歲左右的男子對著櫃檯大喊「我昨天把股票的錢都賣掉了啦！虧了600多萬！我不要做股票了啦！通通幫我換美金！」看來在聯準會持續升息下，市場押注美元強升的比例也越來越高。