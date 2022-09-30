民進黨新竹市長參選人沈慧虹30日表示，坊間傳出藍白合作，國民黨在新竹支持高虹安換民眾黨在台北支持蔣萬安，她認為，選舉應提出政策願景來爭取市民的支持，只有對自己沒信心的參選人，才會接受這種政黨間的利益交換，新竹市民更不是利益交換的籌碼。

沈慧虹今天上午在市議員鄭美娟、曾資程，議員參選人楊玲宜、劉彥伶的陪同下，至錦華市場掃街拜票，針對傳出「藍白合作」之說，國民黨在新竹放棄林耕仁支持高虹安，交換民眾黨在台北放棄黃珊珊支持蔣萬安，沈慧虹表示，身為1個市長參選人應該有充分信心，拿出政策、城市願景，讓新竹市民做選擇，而非提出利益交換。

沈慧虹強調，她仍將持續端出政見，繼續對市民說明她的城市願景，如果高虹安對自己沒信心而要接受利益交換，她認為新竹市民、城市願景都不是可以作為利益交換的籌碼。

另，針對高虹安的教授李傑被爆出是中共千人計畫的1員，沈慧虹表示，過去她說過「說1個謊要用更多的謊言來圓」，她也請高虹安盡快說清楚論文爭議，為什麼2次加工？是否利用國家資源拿取自己博士學位？不要連累自己的老師。

此外，高虹安服務處外有塊告示牌，網友指出「不是學霸是路霸」，沈慧虹表示，要先判斷該告示牌是在私人、市有或國有土地上，如果是占據公有土地，市府相關部門接獲檢舉後，都有相關程序處理或移除。