隨防疫鬆綁，民進黨立委王美惠今質詢行政院長蘇貞昌時強調，既然國境已準備在10月13日開放，目前每日召開的疫情記者會也應當「降級」，不必每天開，否則會讓民眾「沒看很難受，看了會擔心」。對此，蘇貞昌表示，會將此意見轉告指揮中心，讓他們判斷，如果疫情沒有這麼嚴重就可以放輕鬆一點。

防疫鬆綁，國民黨立委促指揮中心退場，對此，行政院長蘇貞昌今已否決，強調指揮中心目前還有責任在身，國人同胞要做好各種防疫規範，都還需要配合指揮中心的規範進行，才能把最後的工作做到最好。

除了在野黨倡議指揮中心退場，民進黨立委王美惠今質詢時指出，美國總統拜登日前表示疫情已經結束，WHO說現在是最好的時候，而台灣也即將在10月13日進行0＋7政策，隨著防疫政策逐漸放鬆，是否考慮停止目前每天召開的防疫記者會？

蘇貞昌表示，防疫指揮中心做得非常好，現在疫情來到最後階段，就好像在隧道中看到光線，接下來在10月13日就會開放國境採取0＋7模式，不用再照以前的嚴格方法；但現在國人同胞還是要繼續打疫苗，口罩也尚未宣布可以放下，這些都還要繼續觀察，不能直接鬆綁。

但王美惠強調，現在看到每天染疫人數又4萬多人，「沒看難受，看了會擔心」，但政府防疫工作做得這麼好，相關政策也開始鬆綁，應該思考10月13日後記者會就不要再每天開。

蘇貞昌回應，開記者會確實會讓防疫人員更辛苦，卻可讓國人在第一時間知道疫情發展、防疫規範有何新要求；但他還是會把這個意見告訴指揮中心，讓他們判斷，如果疫情沒有這麼緊急，就可以放輕鬆一點。