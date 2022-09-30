第4季為南美洲農耕旺季，興農(1712)巴西市場客戶第3季開始拉貨除草劑產品，可補足歐洲市場進入淡季下降的需求，法人看好興農第3季營收將維持上半年高檔水準。

第四季為南美洲農耕旺季，巴西市場客戶第3季開始拉貨除草劑產品，將補足歐洲市場進入淡季下降的需求。雖然植保產品價格已由2021年第4季的高點回檔，但在缺糧情形下，糧價維持高檔，農民耕作意願提高，除草劑市場需求仍強，價格並未有大幅修正，外加，興農在巴西市場成功銷售新產品，法人預期，興農第3季營收與第2季差不多，年增率有機會上看3成。

2021年第4季起，受中國大陸能耗雙控以及運價飆漲等因素影響，農藥、肥料價格狂飆，俄烏戰爭開打後，缺糧問題加劇，農保產品需求強勁之外，價格也維持在高檔。再加上，興農過去持續開拓歐洲新客戶以及推動巴西新產品銷售，而超市領域也於台中展店，法人預期，興農2022年營收及獲利可望聯袂成長。