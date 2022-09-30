「遠亞併」聽證會今天登場，遠傳總經理井琪表示，遠亞併創造5大面向多贏，但合併案應避免頻譜過度集中，以確保產業公平競爭，遠傳並承諾新增多元低資費吃到飽方案。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行遠傳電信合併亞太電信聽證會，遠傳總經理井琪、亞太電信董事長陳鵬今天均親自出席。

井琪表示，遠傳因應市場變化，考量「維持共頻」與「跟進合併」選項的最佳時機，加上亞太電信營運困境，決定以股份轉換方式與亞太電信合併；以期透過頻譜綜效與經濟規模，創造多贏並促進環境永續。

她說明，遠亞併有5大多贏面向，對遠傳而言，可提升頻譜綜效和擴大5G升級與新服務（含企客）成長的用戶規模；對亞太電而言，可及時停損，透過合併綜效，維護用戶員工權益，改善股東投資效益。

對用戶而言，井琪說，可讓用戶體驗提升，加碼加量不加價；對主管機關則有降低垂危事業的社會衝擊；對產業而言，三大電信規模相近，刺激創新和良性競爭，並與OTT業者和其他通訊服務業者競爭，方能促進產業健全發展。

遠傳進一步說明，合併有助產業發展，因應市場多元競爭，台灣電信市場最適規模為3家：全球電信市場中，各國業者家數大多為3至4家，雖集中度高，但市場仍競爭激烈。以台灣2300萬用戶，卻有5家業者，而用戶平均數據用量為全球第二高，營收卻為全球第二低的情況下，台灣電信市場最適規模為3家。

遠傳強調，合併案應避免頻譜過度集中，以確保產業公平競爭，遠亞併無論1GHz以下、3GHz以下、6GHz以下及24GHz以上均符合規定。不過，不同頻段經濟效益有差，對公平競爭影響不同。

遠傳表示，若主管機關認定遠傳有超頻，遠傳願繳回超頻部分，期待主管機關公平處理「黃金低頻超標」，以免造成市場限制競爭的巨大不利益。

在資費方面，遠傳個人家庭事業群資深副總經理趙憶南表示，遠傳尊重及承接原亞太電信用戶合約及專案，繼續履行合約及提供服務；若亞太用戶合約屆期欲續約，將提供相同資費內容及條件的方案予以續約。

他進一步表示，亞太電信原身心障礙優惠為4G用戶月租減免100元共12個月，遠傳將全面承接；同時，遠傳將認定範圍擴大為身心障礙、中低收入戶、低收入戶；遠傳溫暖方案優化原亞太優惠內容，從優惠12個月調高至優惠24個月；遠傳承諾提供多元資費與服務，新增多元低資費（149/199/299/399）吃到飽方案，頻寬容量涵蓋增加，合併網路綜效直接嘉惠新用戶。

此外，井琪表示，亞太電信並非獲利出場，與金融業併購不能相提並論，遠亞併乃汰弱合併，亞太若經營難以為繼，對用戶、員工及股東權益的影響甚巨，造成巨大社會成本，勢將由全體國人買單。

她重申，遠亞併將創造多贏，降低社會衝擊，維護用戶、員工及加盟通路商的權益，且可促進產業健全發展以因應多元市場競爭，而網路整併增進節能減碳，更能提升資安，對台灣電信產業的穩定與發展甚為重要。

亞太電信董事長陳鵬表示，亞太電信為能持續提供客戶5G服務，與遠傳電信協議共用3.5G頻段；不過5G所挹注的營收及毛利，仍不能改善亞太電信現在及未來的營運狀況。亞太電信從2014到2021年每年虧損，淨損超過新台幣388億元。

陳鵬表示，亞太電信營運陷入困難，勢必影響到亞太電信200萬名用戶、1700名員工及廣大股東的權益，特別強調大股東都非為獲利出場，此時與遠傳合併實為因應市場困境的選項，也是對消費者、員工、社會最佳選項，本合併案也獲得絕大部分股東支持。（編輯：張良知）1110930