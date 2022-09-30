民進黨新北市長參選人林佳龍今提出首都捷運政策計畫，規畫沿著大漢溪兩側，興建中運量的溪北捷運，讓新北就有新的都心、蛋黃區，不再只是台北的衛星城市，並整合北北基桃成立首都捷運公司與推出首都圈月票，以及優化高快速公路網。侯友宜選舉辦公室則批，林佳龍近日頻頻提出「首都」交通政策，再度透露選不到台北市，只能把新北市當台北市選的自嗨心理，根本是台灣史上唯一同時參選兩個縣市的候選人。

「新北市是新的直轄市，要有好的國土規畫」，雙北要成為雙都圈的雙引擎，林佳龍說，國民黨在新北市執政17年、侯友宜執政12年，沒步了、後繼無力，他當交通部長時就解決很多侯的無力問題，且侯也無心，口中說「好好做事」，心裡卻在想2024。

林佳龍舉環狀線新埔民生站為例，兩條捷運路網無串連還要走到地面上過馬路，才能轉乘板南線實在很「掉漆」，他只好穿著衣服改衣服，系統性解決新北市交通問題，認為新北沒有一條自己的主動脈線捷運，「我們又不是細漢的！」。

他以板橋、新莊、三重為未來新北新都心的鐵三角，規畫沿著有300萬人口的大漢溪兩側興建溪北捷運，捷運路網行經三重、蘆洲、五股、泰山、輔大、浮州、亞東、土城，串聯環狀線、機場捷運線、中和新蘆線、板南線、萬大樹林線，將侯友宜所稱的蛋白區，變蛋黃區，他說，新北的認同要從都市計畫、交通產業做起，讓「新北大翻新」。

林佳龍指出，而北北基桃整合成立一家首都捷運公司，由交通部投資，因交通部有責任改善首都圈交通；並整合票券，推出首都圈月票，全面落實「MR. B＆B（捷運 Metro、鐵路 Rail、公車 Bus、自行車 Bike）」的綠色交通計畫，讓一卡在手萬事通。

至於高快速公路則進行優化，把綜橫交錯的高快速公路棋盤化、立體化，讓人流、物流、車流能串連起來，讓新北不再只是依賴台北進出的衛星城市與工廠。

侯辦則批，林佳龍近日頻頻提出「首都」交通政策，大張旗鼓召開記者會，卻無實際內容，發言人吳亮賢表示，林佳龍頻喊交通政策，但在台中市長任內，公共運輸卻是「成事不足、敗事有餘」，當年喊出「MR.B＆B」，最後只是一場空，台中捷運綠線為了搶進度趕工，造成重大傷亡，出事卻只顧卸責，「沒視野、亂規畫、大甩鍋，這就是林佳龍的交通政治學」。

吳亮賢呼籲，林佳龍每天早上照鏡子時，對著鏡中自己喊話三遍，「我是在選新北、我是在選新北、我是在選新北」，走出家門才不會不斷透露一心只想選台北市的真心話，成為全台灣人民眼裡的笑話。