中國駐美大使館網站消息，美東時間9月29日，駐美大使秦剛就芬太尼問題接受美國《新聞周刊》（Newsweek）專訪，在該周刊網站刊登。秦剛受訪時駁斥媒體指中國將芬太尼輸入美國，是報復鴉片戰爭的說法。

新聞周刊：當前美國鴉片藥物危機持續發展，中國對此持何看法？有人認為中國應承擔部分責任，對此您怎麼看？

秦剛：我出任中國駐美大使一年多來，經常同美各界人士就美芬太尼濫用問題進行交流探討。一位美國朋友告訴我，他的女兒曾同毒癮艱苦抗爭多年，而他的侄子因吸食芬太尼過量而失去年輕生命。對此，我感到心痛不已。我也積極促成美國會同中國國家禁毒委之間進行了交流。

19世紀，英國向中國走私鴉片，發動鴉片戰爭，協迫中國簽訂喪權辱國的不平等條約。自此，西方列強入侵，中國山河破碎，中國人民禁受了百年的深重苦難，至今仍未完全擺脫。毒品問題是中華民族的歷史創傷和切膚之痛。如果問世界上哪個國家最痛恨毒品，那就是中國。所以中國對毒品一直持零容忍態度，採取最嚴格的管控和最嚴厲的處罰，長期以來，中國國內毒品問題並不嚴重。

正因歷史上曾深受毒品之害，中國始終對美國和世界各國的禁毒事業抱有深切同情心和同理心，一直在聯合國禁毒公約框架下，大力開展國際禁毒執法合作，對此國際社會給予了充分認可和尊重。

但我也遺憾地看到，美國內有人聲稱中國是美國內芬太尼類物質的主要來源國。近日還有媒體文章稱，「中國將大量芬太尼輸入美國」，是「對鴉片戰爭的報復」；「來自中國的前體化學品充斥北美，扼殺了國際努力」。這些言論和指責完全是誤導，毫無根據。

新聞周刊：美中雙方是否採取了切實措施，以阻止芬太尼從中國流入美國以及芬太尼前體流入墨西哥等國？

秦剛：中美禁毒合作已有數十年的歷史，成果不勝枚舉。由於中國對芬太尼類物質管控極為嚴格，中國至今未出現成規模濫用芬太尼類物質現象，也未發現因吸食芬太尼類物質致死案例。但中國對在美國肆虐的芬太尼危機感同身受，一直積極採取措施，以最大努力和善意幫助美方應對和解決芬太尼問題。2019年5月1日，中方在全球第一個正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今仍未正式整類列管芬太尼類物質。中方還起草了芬太尼類物質犯罪案件立案追訴、定罪量刑等3個法律保障檔。在全國建設國家毒品實驗室5個分中心，完善芬太尼類物質核對總和監測體系；摸清全國涉芬太尼企業、人員、前體和設備底數情況，從源頭上防範制販芬太尼類物質違法犯罪活動；在寄遞行業施行「實名收寄、收寄驗視、過機安檢」三項制度，加強涉及美國地區跨境郵包的檢查力度；部署開展專項打擊行動，強化查緝堵截和執法打擊。自整類列管以來，中國未發現一起制販和走私芬太尼類物質案件。根據美國海關邊境保護局等禁毒執法部門通報，2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。

但令中方感到震驚的是，2020年5月，美方將中國公安部物證鑒定中心、國家毒品實驗室等承擔芬太尼類物質檢測管控工作的重要機構列入「實體清單」制裁，嚴重影響和限制了中方禁毒工作的能力。

最近，美國內有人又在炒作「中國化學品流入墨西哥製成芬太尼後流入美國」的不實指責。事實卻是，中方從未收到墨西哥關於「中國製毒化學品出口至墨西哥用於製毒」的相關資料，美方也從未提供過中國化學品流入墨西哥製成芬太尼的事實根據。

新聞周刊：鑒於危機規模（之大），美方是否曾要求中方採取更強力措施阻止芬太尼流入美國？未來還能採取哪些措施應對這一危機？

秦剛：美方要求中方監控國際貿易中的非列管化學品和設備流失情況。但非列管化學品和設備同石油、鐵、水等普通物質一樣，具有廣泛的合法用途，是保障民生的必需品，任何公司均可自行生產、出口和使用，而無需向政府部門報告。如同鋼鐵可以用來製造汽車，也可以用來製造槍支，不能因為禁槍而禁止國際鋼鐵貿易。

同時，中國認真履行聯合國《1988年公約》義務，對所有列管化學品實行進出口許可和國際核查制度，有效防止列管化學品通過國際貿易途徑流入製毒管道。關於美方提出的「瞭解你的客戶」做法，遠遠超出《聯合國禁毒公約》對各國的義務約定。根據國際慣例和通行做法，保證國際貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政府的法定義務。不應將本應由進口方承擔的責任強加於出口方。而且國際貿易的進口方在境外，面對快速流通的國際貿易，出口方也不具備核查客戶的條件。墨西哥是主權國家，同任何其他國家一樣，中方無權也不能代替墨西哥政府履行責任。

孟子說：「行有不得，反求諸己」，意思是做事情如果沒有達到預期目的和效果，先不要怨天尤人、四處抱怨，而應多從自己身上尋找原因。指責中國不是美國內芬太尼危機的解決之道。美方應該加強國內禁毒執法，嚴格管控邊境，加強芬太尼類藥品監管，嚴厲打擊處方藥濫開濫用，強化禁毒教育。同時，美方也應盡快推動永久整類列管芬太尼類物質。

在禁毒問題上，中國從來不是美國芬太尼危機的製造者，而是懷有善意和誠意的合作夥伴。中方將一如既往積極推進國際禁毒合作，積極參與全球毒品問題共治，共同應對解決全球毒品問題。希望美方採取切實行動穩定和改善中美關係，盡快解除對中方有關機構的錯誤制裁，為雙方在禁毒領域更好開展執法合作掃清障礙。

希望美國早日有效解決芬太尼濫用危機，美國人民早日擺脫毒品危害。