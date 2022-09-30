祈安遶境活動集結鄰近鄉鎮宮廟一同參與盛會，共計有130隊陣頭約有1萬多人次參與。（新營區公所提供／李俊淇台南傳真）

台南新營真武殿慶廟體重修落成，舉辦為期３天的新營全區祈安遶境。（新營區公所提供／李俊淇台南傳真）

新營區真武殿創建於1855年，已近50年未重新裝修，廟方邀請麻豆區剪黏大師陳三火及彩繪大師蔡龍進耗時3年施工，為慶成謝土祈安，在今（30）日舉辦為期3天的新營全區祈安遶境活動，並集結鄰近鄉鎮宮廟一同參與盛會，共計有130隊陣頭約有1萬多人次參與，為近年來新營區的大盛事。

今天早上6點許，陣頭與車隊集合在新營區真武殿及建業路前，由市長黃偉哲夫人劉育菁、議長郭信良、民政局長姜淋煌與新營區長翁振祥及新營區市議員、真武殿主委陳國安等人於殿前共同點燃起馬炮，為此次為期3天的遶境活動揭開序幕，隨後也敬送神像上轎，恭迎上帝爺等神尊鑾轎起程出巡。

民政局長姜淋煌說，真武殿廟體重修落成是廟的喜事，也是地方上的大事，這次在新營區舉辦遶境，除了慶祝廟宇整修落成外，借由眾神明巡視地方來驅除邪煞、祈求地方平安，在這段疫情期間也盼望藉由宗教活動帶來安定人心的力量。

真武殿主委陳國安說，上帝爺自9月30日起駕，展開為期3天2夜的遶境，全程約50.4公里，本次遶境路線遍及新營市區，此次在疫情的影響下，盼新營鄉親們也能共同歡喜參香，為地方祈福。

新營區長翁振祥呼籲，參與民眾應配合政府防疫政策，全程佩戴口罩，共同為防疫努力，祈求上帝爺庇佑國泰民安、風調雨順、疫情好轉。